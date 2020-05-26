Сантьяго, , 05:40 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4895 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Отмечается, что это рекордный показатель по количеству выявленных за сутки случаев с начала пандемии. При этом за 25 мая в Чили от осложнений COVID-19 скончались 43 человека.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Чили достигло 73 997. От болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране скончался 761 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чили Себастьян Пиньера отметил, что медицинская система в стране работает на переделе своих возможностей. Это связано с растущим масштабом эпидемии коронавирусной инфекции в стране.

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