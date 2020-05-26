Гирин, Китай, , 05:40 — REGNUM В китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе также не выявлено бессимптомных случаев инфицирования за сутки. Всего же в провинции подтверждено 136 локальных случаев инфицирования, включая два смертельных. Больницы покинули уже 109 человек.

Еще 25 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в больница провинции, из которых трое — в тяжелом состоянии. Все пациенты лечатся в городе Гирин, где ранее был выявлен кластерный случай заболевания.