Курган, , 05:38 — REGNUM В Курганской области зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.

Женщина 76 лет лечилась в инфекционном госпитале Кургана с 12 мая.

«Основное заболевание протекало в крайне тяжелой форме, пациентка была на ИВЛ», — пояснила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Всего с начала регистрации заражений коронавирусом в Курганской области на утро 26 мая зафиксировано 189 случаев SARS-CoV-2. Из них выздоровели 79 человек, один человек скончался.

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