Курган, 26 мая 2020, 05:38 — REGNUM В Курганской области зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.
Женщина 76 лет лечилась в инфекционном госпитале Кургана с 12 мая.
Всего с начала регистрации заражений коронавирусом в Курганской области на утро 26 мая зафиксировано 189 случаев SARS-CoV-2. Из них выздоровели 79 человек, один человек скончался.
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