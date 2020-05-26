Магадан, Магаданская область, , 05:39 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан в ходе брифинга 26 мая сообщил, что за минувшие сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, но источник найти пока не удалось.

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Новым носителем SARS-CoV-2 оказался ребёнок.

Эпидситуация в Магадане и области остаётся напряжённой. Сложность в том, что пока специалисты не могут найти контакты того, кто мог заразить ребёнка. Два дня ведомства занимаются расследованием, ищут очаг, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на 26 мая выявлено 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией.