Варшава, , 05:32 — REGNUM Очередное обновление игры Chernobylite принесло в игру много нового контента, а также поддержку поддержку DirectX 12 и AMD FidelityFX. Демонстрационный ролик был опубликован 25 мая на YouTube-канале проекта.

Разработчики из польской студии The Farm 51 сообщили, что теперь контента в игре станет на 50% больше. Геймеры, чьи ПК оборудованы видеокартами, поддерживающими DirectX 12, получили возможность проверить, как изменения повлияют на игру.

Технология FidelityFX позволяет повысить чёткость изображения в случае, если игра запускается с меньшим разрешением.

Chernobylite вышла в ранний доступ в Steam 19 октября 2018 года. Действие этой научно-фантастической игры происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.

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