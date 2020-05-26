Улан-Удэ, , 05:19 — REGNUM В условиях самоизоляции предприниматели в Бурятии организовывают несанкционированные коллективные туры в популярные места отдыха. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, предложения появляются в социальных сетях.

Как отмечается, желающим предлагают туры к лику Богини Янжимы, программы с посещением Меркитской крепости, «абрикосовой» рощи, статуи Будды и так далее. При этом иногда такие поездки маскируются под предлогом выезда к родственникам.

Тем не менее, специалисты Роспотребнадзора посчитали это нарушением ограничительных мер, согласно которым запрещены все массовые мероприятия. Организаторы привлечены к административной ответственности.

«В связи с этим я хочу обратиться к главам муниципальных образований предлагаю усилить контроль за соблюдением требований указа главы по временному приостановлению досуговых развлекательных, культурных и иных мероприятий», — отметил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил российским гражданам не ездить на отдых за границу и провести отпуск в своей стране. Как сообщало ИА REGNUM, снимать ограничения на зарубежные поездки не рекомендует и Всемирная организация здравоохранения.

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