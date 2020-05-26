Златоуст, Челябинская область, , 05:14 — REGNUM В Златоусте Челябинской области идёт проверка о якобы невыплате сотруднице одной из больниц положенных по закону денег. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Речь идёт о денежной компенсации. Подробности в релизе ведомства не сообщаются. Известно, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а ход проверки контролирует лично руководство управления.

По данным Znak.com, на не получение денег пожаловалась медицинская сестра, которая контактировала с заразившейся коронавирусом женщиной и сама переболела COVID-19. Это произошло в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин установил доплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. Свои региональные доплаты ввели и власти Челябинской области. А переболевшие медики могут рассчитывать на компенсации.