Южно-Сахалинск, 26 мая 2020, 05:12 — REGNUM В Сахалинской области с 26 мая начали работу практически все предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.
Читайте также: На Сахалине выявили 69 носителей коронавируса
Приступили к работе рестораны, кафе, столовые. Ранее посетителей начали принимать крупные торговые центры, магазины с промышленными товарами.
Ограничения сохраняются для предприятий, занимающихся организацией массовых мероприятий. К ним относятся, например, детские игровые комнаты и ночные клубы.
Под запретом остаются курение кальянов, банкеты и шведские столы.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с начала наблюдений выявлено 69 носителей коронавируса. Из них 37 человек вылечились.