Токио, , 05:14 — REGNUM Правительство Японии под угрозой тюремного заключения или штрафа запретило перепродажу антисептиков и других дезинфицирующих средств. Соответствующее решение вступило в силу с 26 мая.

Ожидается, что после снятия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), на дезинфицирующую продукцию в стране значительно увеличится спрос, что может вызвать спекуляции и злоупотребления. Для их пресечения, перепродажа этанола, спиртосодержащих спреев, гелей и салфеток с содержанием спирта более 60% по завышенным ценам, в том числе и через интернет, будет наказываться годовым тюремным сроком или штрафом в размере одного млн иен (около $9,5 тыс.).

Напомним, что аналогичный закон с 15 марта действует в Японии и в отношении спекуляций медицинскими масками.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного из-за пандемии коронавируса, во всех без исключения районах страны.

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