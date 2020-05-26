Владивосток, , 05:05 — REGNUM Власти Приморья объявили о начале первого этапа снятия ограничений, введённых в целях нераспространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора после того, как коэффициент заболеваемости на протяжении недели держался ниже нормированного — 1.

По словам губернатора Олега Кожемяко, кризис коснулся более чем 20 тыс. предпринимателей, краевой бюджет из-за коронавируса не получит 21 млрд рублей.

Среднее количество тестируемых за сутки составляет 99−105 человек на 100 тыс. населения при нормативном показателе от 70 человек, свободный коечный фонд — от 68 до 76%.

В числе основных мероприятий первого этапа снятия ограничений возможна деятельность парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских.

Также разрешена торговля не продовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 кв. метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и предельным количеством посетителей — один человек на четыре кв. метра. Также возможны занятия физкультурой и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не более пяти метров. Первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий.

Частичное снятие ограничений начнётся во всех районах Приморья, кроме Находкинского городского округа, где четверть всех заражённых коронавирусом в крае приходится на Находку.

Как сообщало ИА REGNUM, до 8 июня продлится первый этап снятия ограничений в Магаданской области.

На 26 мая в Приморье зарегистрировано 1735 носителей коронавируса.