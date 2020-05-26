Варшава, , 04:53 — REGNUM Разработчик одного из лучших графических модификаций (модов) к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» вскоре выпустит очередное обновление. Демонстрационный ролик он опубликовал 25 мая на YouTube-канале Halk Hogan.

Видео даёт возможность геймерам оценить разницу, которую в игру принесёт Witcher 3 HD Reworked Project в версии 12.0. Разработчик отметил, что продемонстрированные скриншоты были сделаны в игре, запущенной c 4K-разрешением, настройками графики Ultra и с максимальными настройками мода.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики «Ведьмак 3: Дикая охота» хотели добавить в игру сцену, похожую на ту, что была описана в книге «Башня ласточки». В ней Цири должна была сражаться с монстрами во время катания на коньках по замерзшему озеру.

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