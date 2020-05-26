Магадан, Магаданская область, , 04:47 — REGNUM Прокуратура Магадана проверила исполнения законодательства о здравоохранении в областном онкологическом диспансере и выявила нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: В чувашский онкодиспансер поставят оборудование за 340 млн рублей

В ходе проверки было установлено, что областной минздрав заключил государственные контракты на поставку в Магаданский онкологический диспансер медицинского оборудования на сумму более 17,5 млн рублей. Оно было поставлено в медучреждение и введено в эксплуатацию в 2019 году.

«Вопреки требованиям федерального и регионального законодательства, в онкологическом диспансере оборудование не используется. Главному врачу ГБУЗ «Магаданский онкологический диспансер» прокурор города внёс представление, рассмотрение которого и устранение выявленных нарушений находится на его контроле», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии закупают высокотехнологичное оборудование в онкологический диспансер для проведения лучевой терапии. Начальная цена контракта составляет 340 млн рублей, средства выделяются из федерального бюджета.