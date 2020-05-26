Магадан, Магаданская область, , 04:35 — REGNUM В Магаданскую область в ближайшие дни ожидаются поставки дополнительного оборудования, в том числе пульсоксиметров и аппаратов ИВЛ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По заявлению губернатора Сергея Носова, Колыма в полном объёме обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты, налажена работа в аэропорту, отработаны методики лечения.

«Технически мы готовы, дальше всё зависит от организации работы. Режим контроля, уровень тестирования позволяет управлять ситуацией, но расслабляться нельзя, чтобы оперативно реагировать на изменение ситуации», — отметил глава Магаданской области.

На 26 мая в регионе подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом, из них 136 — на территории Ягоднинского округа. Сложная эпидобстановка остаётся в Ягодном — 48 человек проходят лечение, под медицинским наблюдением находятся 527 контактных. На территории округа действует карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки зарегистрировано 40 случаев SARS-CoV-2, это в два раза ниже числа выздоровевших.

На Колыме до 8 июня продлится первый этап снятия ограничений.