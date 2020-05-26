Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 04:24 — REGNUM На Ямале медики, водители и уборщики Надымской станции скорой помощи лишь после вмешательства прокуратуры получили региональные стимулирующие выплаты за работу с «ковидными» пациентами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что региональные выплаты за март 2020 года медицинским работникам Надымской станции скорой помощи были существенно занижены. Кроме того, водителям и уборщикам станции выплаты были начислены несвоевременно. Выявились недочёты с начислением положенных денег и за апрель.

В отношении главного врача станции скорой помощи было возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений»).

После прокурорской проверки персоналу станции скорой помощи произведены доначисления на общую сумму более 1,738 млн рублей.