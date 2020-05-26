Мехико, , 04:19 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось на 2 485 и достигло 71 105, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 25 мая в ходе брифинга.

При этом количество активных заражений (выявлены последние две недели) составляет 20% от общей суммы или 14 020 пациентов. Кроме того, за сутки в стране было зарегистрировано 454 смертей от COVID-19. Всего зафиксировано 7633 летальных исходов при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Мексике одобрили использование противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19.

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