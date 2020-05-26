Пекин, , 04:16 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки подтверждено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранение, общее число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекции из-за рубежа достигло 1731 за все время наблюдений в стране.

Из семи новых случаев, пять пришлись на Внутреннюю Монголию на севере Китая и еще два — на Шанхай и Фуцзянь соответственно. Ни одного нового случая подозрения на COVID-19 не выявлено.

Из общего числа «импортных» пациентов, 1685 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению и еще 46 продолжают получать медицинскую помощь, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей нет.