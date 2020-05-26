Пекин, , 04:13 — REGNUM Китай не намерен ослаблять меры экологической защиты в ближайшие пять лет, сообщил 25 мая министр экологии защиты окружающей среды КНР Хуан Жуньцю.

«За 14-й пятилетний план мы продолжим улучшать качество экологической защиты, сокращая объемы выбросов загрязняющих веществ и активно продвигать меры экологической защиты и восстановления», — заявил Хуан в кулуарах ежегодной сессии ВСНП в Пекине.

Китай должен в дальнейшем улучшить промышленную структуру, продвинуться в трансформации экономики в сторону развития с низкими выбросами углерода, продвигать «зеленый» образ жизни и предлагать все больше экологически-дружелюбных продуктов.

На конец 2019 года средняя концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе городов Китая, которые ранее были наименее благополучными по этому показателю, упала на 23,1% относительно уровня 2015 года.