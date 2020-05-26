Владивосток, , 04:14 — REGNUM В Приморье впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции число выздоровевших вдвое превысило количество заражённых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки выявлено 40 новых носителей SARS-CoV-2. При этом выписали из больниц — 89 пациентов.

Всего на утро 26 мая заражённых коронавирусом в Приморье 1735 человек. Общее число излечённых — 706 пациентов.

«Наша задача теперь — добиться того, чтобы прирост заболевших был уравновешен количеством выписываемых больных. Чтобы мы располагали достаточным фондом при возможной вспышке заболевания и для реагирования на новые очаги. Поэтому продолжаем работу административных комиссий, уделяем особое внимание работе общественного транспорта, организаций торговли и оказания услуг», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом, общее число умерших возросло до 2110 человек.