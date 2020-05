Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Геймдизайнер Нейт Фокс рассказал, какая видеоигра вдохновила создателей предстоящей Ghost of Tsushima. Об этом 25 мая сообщил портал Screen Rant.

Выяснилось, что главным источником вдохновения стала Red Dead Redemption студии Rockstar. Фокс отметил, что создатели этой игры проделали «фантастическую работу», воплотив в жизнь фантазию о ковбое-преступнике.

Геймдизайнер добавил, что на разработчиков Ghost of Tsushima также повлияли игры Nintendo, такие, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Релиз Ghost of Tsushima состоится 17 июля 2020 года. Игра станет эксклюзивом консоли PlayStation 4.

