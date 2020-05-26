Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Пилот команды Audi в гонках Formula E Дэниэл Абт был дисквалифицирован из киберспортивного соревнования ABB Formula E, ему также придётся заплатить штраф в размере €10 тыс. Об этом 25 мая сообщил портал Engadget.

Соперники Абта заподозрили его в мошенничестве после того, как он смог занять второе место в очередном заезде турнира, при том, что обычно приезжал в лучшем случае 15-м.

После того, как оргнизаторы провели расследование, они выяснили, что в действительности вместо Абта в турнире участвовал 18-летний профессиональный геймер Лоренц Хёрцинг, который является участником других виртуальных гонок — FE Challenge.

В итоге Хёрцингу было запрещено участвовать в серии Race Challenge, кроме того, его лишили шестого места, которое он ранее занял в гонке.

Целью организаторов киберспортивных турниров Race at Home Challenge является привлечение внимания гонщиков и болельщиков к Formula E. Реальные турниры сейчас приостановлены в связи с карантинными мерами, введёнными из-за эпидемии коронавируса.

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