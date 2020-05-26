Эр-Рияд, , 02:39 — REGNUM Постепенная отмена карантинных ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса в Саудовской Аравии, начнется с 28 мая, сообщил министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа 25 мая в эфире телеканала Al-Ekhbariya

Данный шаг чиновник объяснил появлением ряда возможностей у властей королевства. Среди них он назвал увеличение количества проводимых тестов и улучшение методик лечения сложных форм заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Саудовской Аравии из-за распространения коронавируса запретили до 27 мая включительно передвижение граждан на территории страны в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

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