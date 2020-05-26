Сакраменто, США, , 01:53 — REGNUM Власти американского штата Калифорния выпустили рекомендации для проведения мероприятий религиозными организациями в условиях распространения нового коронавируса, 25 мая передает телеканал CNN.

Согласно решению региональных властей указанным учреждениям разрешено проводить церемонии, на которых присутствует не более 100 человек. При этом данные мероприятия желательно организовывать на открытом воздухе.

Кроме того, при проведении служб предписано размещать скамьи для прихожан на расстоянии не ближе двух метров друг от друга. Для пожилых людей рекомендовано проводить религиозные церемонии удаленно по интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая национальный комитет Республиканской партии собрался через суд запретить властям штата Калифорния проводить выборы президента США по почте.

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