Нью-Дели, , 01:56 — REGNUM Урожай в пяти штатах Индии может быть уничтожен нашествием саранчи, наиболее угрожающим за последние 26 лет. Об этом 25 мая сообщает Hindustan Times.

По заявлению министерства окружающей среды Индии, к настоящему времени нашествию саранчи подверглись штаты Раджастхан, Пенджаб, Харьяна и Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш. Из них Раджастхан является наиболее пострадавшим. Отмечается, что в этом году саранча пришла в страну раньше, чем ожидалось.

Также о «серьезном риске» саранчи для сельского хозяйства Индии заявляет Организация Объединенных Наций (ООН).

По мнению ученых, недавняя «вспышка» саранчи вдоль границы между Индией и Пакистаном может быть вызвана более продолжительным, чем обычно, муссоном в регионе и частыми циклонами в Индийском океане.

«Нынешняя вспышка саранчи является самой крупной за 25 лет в Эфиопии и Сомали, за 26 лет в Индии, за 70 лет в Кении», — заявил специалист по прогнозированию саранчи из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Кит Крессман. Он отмечает, что это нашествие саранчи по обеим сторонам индо-пакистанской границы было намного сильнее обычного из-за муссонных дождей, которые длятся на месяц дольше, что позволяет размножаться в стае до трёх поколений.

«Вспышка началась после обильных дождей в Восточной Африке и на Аравийском полуострове», — считает специалист по климату из Индийского института тропической метеорологии (IITM) Рокси Мэтью Колл. По её словам, сильные дожди вызывают рост растительности в засушливых районах, где пустынная саранча может расти и размножаться.

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Правительство Индии заявляет об усилении мер. В частности, заявляется о проведении переговоров с Пакистаном о совместных действиях по противодействию перемещению стай опасного вредителя. Также рассматривается возможность развёртывания беспилотных летательных аппаратов, использования спутников, специальных пожарных команд с распылителями в заранее определенных местах на границе. Возможна закупка в Великобритании дополнительного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна нашествия саранчи в Восточной Африке вызовет серьезные разрушения на континенте, который также страдает от вспышки коронавируса.

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