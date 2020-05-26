Мапуту, , 01:35 — REGNUM Первый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, зафиксирован в Мозамбике, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что первым умершим от осложнений COVID-19 стала 13-летняя пациентка. Она поступила в больницу 20 мая с кашлем и жаром, ее решили проверить на наличие коронавируса нового типа. Результат оказался положительным.

Также за прошедшие сутки в Мозамбике выявили 15 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 209.