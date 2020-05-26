Буэнос-Айрес, , 01:08 — REGNUM Акцию протеста против угроз в свой адрес и ущемления трудовых прав провели медицинские работники, а также сочувствующие им граждане по крайней мере в четырех аргентинских городах, 25 мая сообщает газета La Voz.

Манифестации прошли в городах Кордоба, Рио Куарто, Карлос Пас и Альта Грасиа. Медики также пожаловались на низкие оклады и задержку заработной платы.

В составе колонн протестующих участвовало большое количество водителей на автомобилях. Некоторые из них в знак солидарности с медиками положили на капоты своих транспортных средств защитный медицинский костюм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины приняли решение продлить до 7 июня действие карантина в стране из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

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