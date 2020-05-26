Дамаск, , 01:08 — REGNUM Правительство Сирии решило отменить комендантский час в стране с 26 мая, сообщает агентство SANA.

«Со вторника, 26 мая, прекращается действие запрета на перемещение в ночные часы и возобновляется транспортное сообщение с провинциями в полном объеме», — говорится в постановлении правительства.

При этом сирийские власти не исключают возможность повторного введения ограничений, если эпидемиологическая ситуация в стране по коронавирусу ухудшится. В постановлении отмечается, что принимаемые меры для сдерживания инфекции должны и обезопасить граждан страны от болезни, и не навредить экономической жизни республики.

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 мая в Сирии подтвердили 106 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в САР скончались четыре человека.

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