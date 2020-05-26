Гуанчжоу, Китай, , 01:07 — REGNUM Планы властей китайского города Ханчжоу по запуску отслеживающего здоровье QR-кода и приложения для постоянного слежения за самочувствием людей вызвало недовольство пользователей в сети интернет, передаёт 25 мая издание Sixth Tone.

В опросе на платформе микроблогов Weibo подавляющее большинство пользователей (86% из примерно 6600 человек) высказались против этого предложения.

Приведённые в Sixth Tone комментарии говорят о том, что электронное приложение «сотрёт грань между личным здоровьем и общественным здоровьем». Пользователи также считают, что приложение позволит посторонним «просматривать личные отчеты о состоянии их здоровья».

Отмечается, что по планам чиновников из Ханчжоу, приложение будет запущено в мае или июне 2020 года. О планах реализовать такой же проект в других городах Китая пока не сообщается.