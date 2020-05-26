Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Один из поклонников Grand Theft Auto V столкнулся со странным явлением во время прохождения одиночной игры. Об этом 25 мая сообщил портал Screen Rant.

Пользователь, известный на Reddit под ником Furfty, выложил на форум скриншот из игры, на котором запечатлены летающие тарелки. Он предположил, что, по видимому, некий хакер внёс изменения в файлы копии игры, когда он играл в онлайн-режиме. Другие пользователи этой ветки Reddit сообщили, что они столкнулись с подобными проблемами.

Напомним, ранее в GTA Online развернулась «война инопланетян». Геймеры стали одеваться в костюмы пришельцев, в результате чего началось противостояние двух самых больших групировок — синих и зелёных инопланетян. Стоит отметить, то это внутриигровое событие придумали сами геймеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Отменённая Silent Hills должна была пугать геймеров даже вне игры