Москва, , 23:55 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 25 мая в оперативном штабе столицы.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 166 473 случая заражения коронавирусом, 2560 из которых — за последние сутки. Скончались 2110 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 53 586 человек.