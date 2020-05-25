Киев, , 23:59 — REGNUM Печерский суд Киева выпустил под залог Яну Дугарь, подозреваемую в организации убийства журналиста Павла Шеремета, заявил 25 мая адвокат Николай Ореховский, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч гривен (примерно $6,2 тыс. — ИА REGNUM), обязал надеть электронный браслет и возложил обязанности находиться в районе, в котором размещена воинская часть, где Яна проходит военную службу», — рассказал он.

Напомним, Шеремета взорвали в своей машине в Киеве в 2016 году. Подозреваемыми в его убийстве являются Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и Андрей Антоненко. Все они таки ли иначе участвовали в карательной операции против Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле офиса президента Украины 200 человек собрались, чтобы поддержать подозреваемых в убийстве Шеремета. Журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров отметил, что группа поддержки подозреваемых почувствовала слабину президента Украины.

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