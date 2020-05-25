Лондон, , 23:51 — REGNUM У перенёсшего коронавируса премьер-министра Великобритании Борис Джонсон появились проблемы со зрением. Об этом он сам сообщил на брифинге 25 мая.

«Мне приходится надевать очки впервые за много лет», — сказал британский премьер.

Джонсон не исключил, что ухудшение зрения у него «может быть проблемой, связанной с коронавирусом».

Напомним, в конце марта глава правительства Соединённого Королевства сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, а 5 апреля был госпитализирован. После недели, проведённой Джонсоном в больнице, было объявлено, что он излечился от заболевания.