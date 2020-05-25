Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Один из разработчиков отменённой Silent Hills от Konami и Хидео Кодзимы сообщил, что игра должна была взаимодействовать с геймерами даже после того, как они из неё выходили. Об этом 25 мая сообщил портал Screen Rant.

Он рассказал, что игроки должны были подписать соглашение, в рамках которого они сообщали игре свою электронную почту, номер телефона и даже доступ к системам умного дома. Silent Hills должна была рассылать им пугающие сообщения и управлять светом в их домах.

Автор статьи отмечает: каким бы захватывающим не выглядел этот подход, в случае его реализации разработчики наверняка бы столкнулись с юридическими проблемами.

Напомним, в 2014 году Хидео Кодзима выпустил игру PT, которая представляла собой интерактивный тизер Silent Hills. В марте 2015 года геймдизайнер покинул Konami, а в апреле 2015-го режисёр Гильермо дель Торо и актёр Норман Ридус объявили, что проект Silent Hills отменён.

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