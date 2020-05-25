Каир, , 23:43 — REGNUM Система здравоохранения Египта будет разрушена, если медработников не начнут обеспечивать должной защиты от коронавирусной инфекции, заявили в египетском медицинском профсоюзе, пишет 25 мая Daily Star.

Профсоюз отмечает, что за период пандемии заразились более 350 врачей, 19 их них погибли. И виноват в этом египетский минздрав, не позаботившийся о защите сотрудников.

Профсоюз потребовал обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты и проводить тотальную диагностику среди персонала.

Напомним, в Египте количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом приблизилось к 18 тысячам, количество летальных исходов достигло 783, излечившихся около 4,9 тыс.

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