Тирана, , 07:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 25 мая сообщили о том, что в результате обследования 200 образцов за последние сутки было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четыре из шести случаев были зафиксированы в Тиране. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Всего в стране выявлено 1004 случая заражения, что меньше, чем в соседнем Косово. 795 человек то есть 79% из тех, у кого был выявлен коронавирус, уже здоровы, 32 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. На данный момент лечение от COVID-19 проходят 177 человек, большая часть — в Тиране, Круе, Дурресе и Шкодре.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что границы страны будут открыты 1 июня.

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