Женева, Швейцария, , 23:42 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире за последние сутки увеличилось более чем на 100 тыс. и преодолело отметку в 5,3 млн человек, сообщает 25 мая официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в списках умерших от COVID-19 числится свыше 342 тыс. человек.

Уточняется, что за истекшие сутки зарегистрировано 100 264 новых случая заражения, умерли 4342 пациентов с диагнозом COVID-19. Теперь общее число выявленных случаев заражения в мире составляет 5 304 772 человека, количество смертей от вызванных коронавирусом заболеваний составляет 342 029.

Больше всего фактов заражения коронавирусом приходится на Северную и Южную Америку — 2 395 295 заражённых SARS-CoV-2.

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