Архангельск, , 23:34 — REGNUM Парламентские слушания по вопросу объединения Архангельской области и НАО отложены на неопределенный срок. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердили члены архангельской рабочей группы.

Напомним, слушания в НАО и Архангельской области были намечены на 26 мая. Однако обсуждение решили отложить. Члены рабочей группы сообщили, что причина отсрочки — необходимость собрать большее число предложений по объединению регионов от населения.

Напомним, меморандум о намерении объединить регионы врио губернатора НАО Юрий Бездудный и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписали 13 мая. Часть северян отреагировала на инициативу властей болезненно — в сети идет сбор подписей против объединения регионов, одиночные пикеты проходят и в Нарьян-Маре, и в Архангельске.