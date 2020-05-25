Кейптаун, 25 мая 2020, 23:20 — REGNUM За сутки в Южно-Африканской республике погибли 52 пациента с COVID-19, 25 мая сообщил в «Твиттере» министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.
По сообщению министра, число новых случаев COVID-19 в ЮАР составило 1060. Днем ранее в стране было выявлено 1240 новых случаев заболевания.
Общее число жертв заболевания с начала эпидемии в ЮАР составило 481, общее число случаев коронавирусной инфекции составляет 23 615.
Читайте также: В Африке подтверждено 112 тыс. случаев COVID-19
Читайте развитие сюжета: ВОЗ: во всем мире заражено коронавирусом более 5,3 млн человек