Москва, , 23:17 — REGNUM COVID-19 — это не тот вирус, которым стоит переболеть с целью приобретения иммунитета, уверен эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер. Об этом он заявил ИА REGNUM 25 мая, комментируя планы массовой вакцинации от COVID-19.

«Будем надеяться, что к осени произойдет создание и завершатся испытания новой вакцины. Любая массовая вакцинация полноценной вакциной будет означать снятие колоссальной проблемы. Любой способ, который поможет избежать заболевания, должен приветствоваться и массово применяться», — отметил он.

Эдигер обратил внимание, что если говорить о конкретных результатах, то, в случае, если вакцина будет полноценной, проверенной, с высоким профилем безопасности и с высокой иммуногенностью, «мы теоретически можем получить популяцию людей, которые на некоторое время будут спасены от факта заболевания коронавирусом». По его словам, «это огромное благо для всего населения нашей страны».