Скопье, , 07:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 25 мая сообщили, что в результате обследования 258 образцов на территории страны был выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Ещё 17 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, всего в стране зарегистрировано 1999 случаев COVID-19. Победу над заболеванием одержали 1439 человек.

Установлено, что 113 македонцев скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Это втрое больше, чем в соседних Косово или Албании, где население моложе. Правда, и тестов на коронавирус при сопоставимых объемах населения там проводится в 2,5 раза меньше.

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