Аддис-Абеба, , 22:45 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Африке к настоящему моменту составляет 112 290, погибли от болезни на континенте 3359 человек, 25 мая сообщает Africa CDC.

По информации Центров по контролю заболеваний Африканского союза, около 20% случаев заболевания, 22 583, выявлено в Южно-Африканской Республике.

Отметим, число подтвержденных случаев COVID-19 в Африке с населением в 1,2 млрд человек составляет всего около 2% от числа случаев во всем мире. В ВОЗ уверены, что это связано с недостаточным тестированием на коронавирус.

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