Женева, Швейцария, , 22:10 — REGNUM Продолжать борьбу с распространением коронавируса нового типа рекомендовала всем странам мира Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения второй волны заболевания. Об этом 25 мая заявил в ходе брифинга в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Райан пояснил, что прямо сейчас мир находится в середине первой волны пандемии COVID-19, такой вывод сделан на основании данных по эпидемиологической обстановке в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке. Сокращение уровня распространения заболевания стало результатом жёстких мер и усилий, предпринятых правительствами и населением стран мира.

Вместе с тем Райан предупредил, что снятие мер подавления заболевания может спровоцировать вторую волну пандемии.

«Если мы дадим вирусу возможность, он нас опередит», — отметил Райан, пояснив, что подобное уже происходило при пандемиях в прошлом. В частности, второй пик заболеваемости наблюдался во время пандемии испанского гриппа в начале XX века.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ опасается, что в странах Африки большое число случаев COVID-19 остается недиагностированным.