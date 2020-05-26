Приштина, , 06:36 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 25 мая сообщил, что в результате обследования 243 образцов в крае было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки, при этом ещё двое пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 1038 заразившихся коронавирусом граждан Косово 791 уже здоровы. 30 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего в Косово проведено 13 505 тестов на коронавирус.

Стоит отметить, что 24 мая впервые за всю историю наблюдений в крае не было выявлено ни одного нового случая заражения.

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