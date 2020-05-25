Ташкент, , 22:04 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 35 и составило 3215, сообщает 25 мая пресс-служба минздрава страны в своём Telegram-канале.

Кроме того, минздрав Узбекистана отчитался о 2607 выздоровевших.

Напомним, первый случай коронавируса в Узбекистане был зафиксирован 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.

На лечении в медучреждениях находятся 595 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 более 337 тыс. человек.

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