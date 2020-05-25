Москва, , 21:52 — REGNUM Эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта предлагается провести в Москве. Проект постановления российского правительства размещён 25 мая на федеральном портале проектов правовых актов.

Инициатором выступает Минкомсвязь. Вместо паспорта предлагается попробовать применять приложение «Мобильный идентификатор».

С помощью этого приложения российский гражданин будет получать госуслуги, а также муниципальные услуги, не пользуясь паспортом.

Тестирование будет проведено с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. Авторы считают, что внедрение вышеуказанного приложения позволит повысить эффективность госуправления.

Перечень услуг, на которые будет распространяться нововведение, пока не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой декаде прошлого июля российские власти анонсировали введение в стране электронных паспортов с 2022 года.

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