Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Сценарист фильмов серии «Джон Уик» Дерек Колстад сказал, что он хотел бы снять сериалы на основе таких видеоигр, как My Friend Pedro и Bendy and the Ink Machine. Интервью с ним было опубликовано 24 мая на портале Comicbook.

Стоит отметить, что выбор Констада является весьма необычным. My Friend Pedro — весёлый псевдотрёхмерный шутер (игра, в которой упор сделан на огнестрельное оружие), в котором присутствует функция замедления времени. Bendy and the Ink Machine — хоррор-игра на выживание с необычной рисовкой персонажей, похожих на героев старых мультфильмов.

Кроме фильмов франшизы «Джон Уик», Дерек Колстад также работал над такими картинами, как «Узник» и «Посылка». Сейчас он выступает в качестве сценариста проектов «Никто», «Сокол и Зимний солдат» и Just Cause.

