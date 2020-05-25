Женева, Швейцария, , 21:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что в странах Африки большое число случаев COVID-19 остается недиагностированным, 25 мая сообщает пресс-центр ВОЗ.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, на Африку приходится всего 1,5% от общего числа выявленных случаев COVID-19 в мире и всего 0,1% случаев смерти от заболевания.

Региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти сообщила, что многие страны Африки приняли жесткие карантинные меры по обузданию эпидемии, и это принесло плоды.

Однако в Африке проживает 1,2 млрд человек, и многие районы не только не охвачены тестированием на коронавирус, они не имеют вообще никакого доступа к медицинской помощи.

«Отсутствие тестирования ведет к скрытой эпидемии в Африке. Поэтому мы должны подталкивать лидеров к приоритетному проведению тестирования» , — заявил на пресс-конференции специальный посланник ВОЗ Самба Соу.

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