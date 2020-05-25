Богота, , 21:44 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусной инфекцией выявлена в тюрьме города Картахена в Колумбии. Об этом 25 мая сообщает BLU Radio со ссылкой на главу департамента здравоохранения города Хоану Буэно.

Первый положительный результат тестирования на коронавирус был получен в тюрьме Тёрнера 14 мая. После этого была сделана серия тестов на SARS-CoV-2 среди заключённых и работников тюрьмы. Всего анализы были взяты у 506 человек, из них 155 оказались положительными. Среди заразившихся — четверо работников тюрьмы.

Сообщается, что заболевание COVID-19 протекает у всех заключённых и работников тюрьмы в лёгкой форме. Все, у кого было выявлено заражение коронавирусом, находятся под постоянным контролем.

Отмечается, что тюрьма Тёрнера сильно перенаселена. Всего в ней содержится 2385 заключенных, при том заведение рассчитано на 1386 человек.

Стоит отметить, что, по данным министра юстиции Колумбии Маргариты Кабельос, в семи тюрьмах из 132 находящихся в стране есть выявленные случаи заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении в Колумбии карантина по коронавирусу до 31 мая.

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