Москва, , 21:21 — REGNUM Власти Москвы рассматривают возможность открытия летних веранд ресторанов и кафе в ближайшей перспективе. Об этом 25 мая сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, данный вопрос в настоящее время «внимательно прорабатывается» совместно с Роспотребнадзором, после чего будет принято решение о возможных сроках открытия.

Вместе с тем Ефимов отметил, что «с точки зрения теории это всё-таки следует делать чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины».

Ключевым фактором при принятии окончательного решения будет служить ослабление режима самоизоляции, отметил заместитель мэра.

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