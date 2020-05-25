Афины , , 21:09 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Греции на сегодняшний день составляет 2882, погибли от заболевания за все время вспышки 172 человека, 25 мая сообщает агентство Associated Press.

По мнению медицинских чиновников Греции, избежать большого числа жертв COVID-19 в стране помогло заблаговременное введение жесткого карантина.

В настоящий момент Греция уже значительно ослабила карантинные ограничения, 25 мая в стране открылись кафе и рестораны, с 1 июня отели начнут принимать туристов.

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