Грозный, , 20:53 — REGNUM Запрет на проведение обряда бракосочетания по канонам ислама, введённый из-за угрозы коронавируса, отменило духовенство Чечни. Об этом 25 мая сообщил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев в официальном аккаунте муфтията в Instagram.

Межиев пояснил, что на территории республики с 25 мая разрешается проведение обряда бракосочетания в соответствии с исламскими канонами. При этом муфтий напомнил об обязательном соблюдении требований Роспотребнадзора и об ограничении числа участников церемонии.

Как отметил Межиев, свадебные торжества с участием приглашённых гостей следует перенести на более поздний срок и проводить уже после снятия всех ограничений, введённых в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Напомним, муфтият Чечни запретил проведения брачных церемоний по исламским канонам с 13 апреля. Такое решение было принято в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в Чечне подтверждено заражение коронавирусом у 112 человек, госпитализированы 925 человек, скончались 13 человек.

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